Visite libre de l’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie », Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire

Visite libre de l’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie » 6 et 7 juin Château de la Bourdaisière Indre-et-Loire

Tarif réduit pour tous à 8 €, gratuit pour les – 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Château de la Bourdaisière accueille la 3e édition de l’exposition-parcours Deyrolle, Leçons d’anatomie. Elle s’articule cette année autour du mantra « Bien bouger, bien se nourrir, bien dans sa tête ».

Imaginée, conçue et réalisée par la Maison Deyrolle et s’appuyant sur 8 étapes et 7 inter-étapes pédagogiques et oniriques, cette exposition vous plongera dans le corps humain à travers le spectre de la nutrition et du bien-être.

Venez découvrir en famille les secrets de l’anatomie tout au long d’un parcours ludique à travers le parc, les jardins et les caves du Château pour mieux comprendre son corps et mieux en prendre soin!

Château de la Bourdaisière 25 rue de la Bourdaisière 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 16 31 https://www.labourdaisiere.com/ https://www.linkedin.com/in/ch%C3%A2teau-de-la-bourdaisi%C3%A8re-b5ba4b2a8/;https://www.facebook.com/labourdaisiere/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/chateau_la_bourdaisiere/?hl=fr Le Château de la Bourdaisière : Le Domaine du « Prince Jardinier »

Niché dans un parc de 70 hectares, ce château Renaissance est une escale incontournable pour les amoureux de nature et de biodiversité. Entre murs historiques et forêt bicentenaire, le domaine se distingue par ses jardins thématiques uniques :

Le Conservatoire National de la Tomate : Un potager extraordinaire regroupant plus de 800 variétés anciennes et méconnues, offrant une explosion de couleurs et de saveurs en saison.

Le Dahlia Color : Un jardin contemporain-conservatoire spectaculaire où s’épanouissent plus de 5 000 dahlias de 400 variétés différentes, créant un tableau floral vibrant.

Un parcours d’exposition en nature complète la visite et vous fera déambuler à travers la forêt et des caves troglodytiques. Accès par autoroute A10, sortie Tours centre ; suivre direction Amboise jusqu’à Montlouis (10 km)

Gare TGV de St Pierre des Corps (10 km) – Gare de Montlouis-Veretz (2 km)

Parking gratuit sur place

Le Château de la Bourdaisière accueille la 3e édition de l’exposition-parcours Deyrolle, Leçons d’anatomie. Elle s’articule cette année autour du mantra « Bien bouger, bien se nourrir, bien dans sa 8…

©Nicolas Patrzynski