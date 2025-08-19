Exposition du Photo-Club de Montlouis Montlouis-sur-Loire

Exposition du Photo-Club de Montlouis

Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-17

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les photographies du Photo-Club de Montlouis.

Entre 1826 et 1827, Nicéphore Niépce parvenait à obtenir la première image fixée durablement sur une surface photosensible. Pour fêter le bicentenaire de la naissance de la photographie, le photo club de Montlouis vous propose, pour son exposition au Carroi des Arts en 2026, sa vision de paysages en noir et blanc en s’inspirant de grands photographes tel que pouvait l’être Ansel Adams (1902-1924) photographe reconnu et écologiste américain. Vernissage le vendredi 19 juin à 18h. .

English :

The Carroi des Arts showroom in Montlouis-sur-Loire hosts « Nature morte », photographs by the Photo-Club de Montlouis.

German :

Im Ausstellungsraum Le Carroi des Arts in Montlouis-sur-Loire werden unter dem Titel « Nature morte » die Fotografien des Foto-Clubs Montlouis ausgestellt.

Italiano :

La sala espositiva Carroi des Arts di Montlouis-sur-Loire ospita « Nature morte », fotografie del Photo-Club de Montlouis.

Espanol :

La sala de exposiciones Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire acoge « Nature morte », fotografías del Foto-Club de Montlouis.

