Visite découverte du jardin de l’été Indien, Montlouis sur Loire 37270, Montlouis-sur-Loire

Visite découverte du jardin de l’été Indien 6 et 7 juin Montlouis sur Loire 37270 Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée du jardin, plus de 350 variétés d’arbres et vivaces, noms des plantes signalés, animations musicales prévues

Montlouis sur Loire 37270 16 Rue des Bouvineries Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0682703133 https://www.youtube.com/watch?v=5Xi8dG5Tp3k Nous avons acheté une maison datant de 1910 à rénover en 1983. Il y avait un terrain de 1200 m2, vierge de toutes plantations, sauf 3 tilleuls plantés trop près de la maison et que nous avons dû ôter. Nous avons une passion particulière pour le jardin et la déco ( nous tenions un magasin de fleurs et déco) et bien que très occupés par notre activité, nous passions nos vacances et week-ends à essayer de rendre agréable cet espace.

En 2017, nous avons pris notre retraite et pris le temps de remodeler le jardin (arracher les haies de lauriers et thuyas) , replanter des arbustes et vivaces ( érable, cercis, cornus, plantes exotiques etc.)

Le jardin de l’été indien (nom de notre enseigne) est un jardin bucolique avec des espaces que l’on découvre petit à petit (exotique, japonais, point d’eau) . Nous avons à coeur de respecter la nature (pas de pesticide, récupération de l’eau). De nombreuses espèces animales s’y côtoient ( insectes, grenouilles, oiseaux, etc.). Le jardin n’est pas ouvert au public mais peut se visiter sur rendez-vous. Voir la vidéo sur YouTube : le jardin de l’été indien Situé dans un petit hameau, les jours de visite nous demandons à pouvoir garer les voitures dans un parking à 50 m du jardin

Visite libre ou commentée du jardin, plus de 350 variétés d’arbres et vivaces, noms des plantes signalés, animations musicales prévues

©thiellin Pascale