Montlouis-sur-Loire

Place aux jeux

4, Place François Mitterrand Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La ville de Montlouis-sur-Loire organise une grande fête des jeux un événement ludique autour du jeu, de la détente et du bien-être.

Entre la place François Mitterrand, les abords du Conciliabulle et la cour de récréation de l’école Gerbault, les habitants sont invités à redécouvrir le plaisir simple de jouer ensemble lors de cette journée entièrement gratuite et ouverte à tous.Au programme activités de gym et des parcours pour les enfants de 3 à 6 ans par l’association familiale. Espace jardin, parcours de boules et jeux d’éveil pour les tout-petits (dès 1 an). Jeux de réflexion et jeux géants, jeux mathématiques, quiz et énigmes … Trampoline, initiation au cirque, caricatures, spectacle de bulles et bien-d ‘autres animations. Soirée musicale et restauration sur place. .

4, Place François Mitterrand Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city of Montlouis-sur-Loire is organizing a big games festival: a playful event based on games, relaxation and well-being.

L’événement Place aux jeux Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire