Artistes peintres dans le parc, Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire

Artistes peintres dans le parc Dimanche 7 juin, 10h00 Château de la Bourdaisière Indre-et-Loire

Tarif réduit pour tous à 8 €, gratuit pour les – 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Des artistes peintres peindront des oeuvres inspirées des extérieurs de la Bourdaisière, sous les yeux des visiteurs.

Profitez-en également pour visiter l’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie » et participer à la visite guidée de 15h proposée par Nicolas Toutain, le Chef jardinier, intitulée : L’histoire du Château et du parc au fil des siècles »

Château de la Bourdaisière 25 rue de la Bourdaisière 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 16 31 https://www.labourdaisiere.com/ https://www.linkedin.com/in/ch%C3%A2teau-de-la-bourdaisi%C3%A8re-b5ba4b2a8/;https://www.facebook.com/labourdaisiere/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/chateau_la_bourdaisiere/?hl=fr Le Château de la Bourdaisière : Le Domaine du « Prince Jardinier »

Niché dans un parc de 70 hectares, ce château Renaissance est une escale incontournable pour les amoureux de nature et de biodiversité. Entre murs historiques et forêt bicentenaire, le domaine se distingue par ses jardins thématiques uniques :

Le Conservatoire National de la Tomate : Un potager extraordinaire regroupant plus de 800 variétés anciennes et méconnues, offrant une explosion de couleurs et de saveurs en saison.

Le Dahlia Color : Un jardin contemporain-conservatoire spectaculaire où s’épanouissent plus de 5 000 dahlias de 400 variétés différentes, créant un tableau floral vibrant.

Un parcours d’exposition en nature complète la visite et vous fera déambuler à travers la forêt et des caves troglodytiques. Accès par autoroute A10, sortie Tours centre ; suivre direction Amboise jusqu’à Montlouis (10 km)

Gare TGV de St Pierre des Corps (10 km) – Gare de Montlouis-Veretz (2 km)

Parking gratuit sur place

Des artistes peintres peindront des oeuvres inspirées des extérieurs de la Bourdaisière, sous les yeux des visiteurs.

©Château de la Bourdaisière