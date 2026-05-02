Rendez-vous aux jardins au Château de la Bourdaisière visite guidée dans le parc Montlouis-sur-Loire
Rendez-vous aux jardins au Château de la Bourdaisière visite guidée dans le parc Montlouis-sur-Loire dimanche 7 juin 2026.
Montlouis-sur-Loire
Rendez-vous aux jardins au Château de la Bourdaisière visite guidée dans le parc
25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Pour cette nouvelle édition, le ministère de la Culture vous donne Rendez-vous aux Jardins pour explorer le thème de la vue.
Le Château de la Bourdaisière Le Domaine du Prince Jardinier Niché dans un parc de 70 hectares, ce château Renaissance est une escale incontournable pour les amoureux de nature et de biodiversité. Visite guidée par Nicolas Toutain, Chef jardinier du Château de la Bourdaisière, sur le thème L’histoire du Château et du parc au fil des siècles . Un parcours d’exposition en nature complète la visite et vous fera déambuler à travers la forêt et des caves troglodytiques. .
25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@labourdaisiere.com
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English :
For this year’s Rendez-vous aux Jardins, the French Ministry of Culture invites you to explore a theme at the heart of environmental issues: Garden Music .
L’événement Rendez-vous aux jardins au Château de la Bourdaisière visite guidée dans le parc Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire
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