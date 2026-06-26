Montlouis-sur-Loire

Off Touraine Jazz Festival Montlouis

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-11

Le Touraine jazz Festival fait son off sur l’Esplanade Maurice Cullaz en face l’Espace Ligéria. Rendez-vous du vendredi 11 au dimanche 20 septembre pour partager ces moments de convivialité !

Le festival s’exprime dans 3 lieux à Montlouis-sur-Loire: les spectacles IN et les spectacles OFF sur la scène ouverte du Village Gourmand. Profitez de concerts de qualité gratuits tout au long du festival avec une sélection éclectique d’artistes et de groupes de jazz, couvrant différents styles et époques. Le Village Gourmand vous propose différents stands où vous pouvez vous restaurer. Ouvert en semaine de 18h à minuit. Le samedi de 12h à minuit et le dimanche de 12h à 21h. Retrouvez toute la programmation musicale et les exposants du village gourmand sur le site Internet. .

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 72 70 administration@jazzentouraine.com

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English :

The Touraine Jazz Festival is holding its off-site events on the Esplanade Maurice Cullaz, across from the Espace Lig%E9ria. Join us from Friday, September 11, through Sunday, September 20, to enjoy these fun-filled moments!

L’événement Off Touraine Jazz Festival Montlouis Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire