Festival de la Tomate et des Saveurs Montlouis-sur-Loire

Festival de la Tomate et des Saveurs

25 rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Tout, vous saurez tout sur la tomate lors du 28ème Festival de la Tomate et des Saveurs au Château de la Bourdaisière !

Cette année, les visiteurs du Festival de la Tomate et des Saveurs se rendront avec plaisir au Château de La Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Une cinquantaine d’exposants réunis autour de la tomate et des saveurs proposent graines, plantes gustatives, objets décoratifs, produits culinaires, cosmétiques. Pour se cultiver ou s’amuser, de nombreuses animations sont également proposées. C’est aussi l’opportunité de profiter des parcs et jardins du domaine, notamment le Potager Conservatoire de la Tomate agréé par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) qui réunit plus de 780 variétés de tomates. Une fois encore, la Tomate sera de la fête avec des conférences et des animations culinaires proposées par des Chefs renommés. Programmation en cours. 8 .

25 rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 16 31 evenement@labourdaisiere.com

English :

Find out all about tomatoes at the 28th Festival de la Tomate et des Saveurs at Château de la Bourdaisière!

