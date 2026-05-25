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Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer

Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Boutique Etonnantes

Adresse : 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard

Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 13:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard

Jeudi 9 juillet
De 10h30 à 13h 
A la Boutique Etonnantes   .

Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47  contact.etonnantes@gmail.com

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English :

L’événement Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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