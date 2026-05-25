Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer
Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard
Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard
Jeudi 9 juillet
De 10h30 à 13h
A la Boutique Etonnantes .
Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Randonnée gourmande Batz-sur-Mer 25 juin 2026
- Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer 27 juin 2026
- Festival Jazz et Patrimoine Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 27 juin 2026