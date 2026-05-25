Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Boutique Etonnantes Batz-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Batz-sur-Mer

Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard

Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 13:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard

Jeudi 9 juillet

De 10h30 à 13h

A la Boutique Etonnantes .

Boutique Etonnantes 9 Grande rue 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de sérigraphie sur t-shirt par Zoé Richard Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44