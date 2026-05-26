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Atelier de sophrologie Boé

Atelier de sophrologie Boé

Atelier de sophrologie Boé samedi 20 juin 2026.

Adresse : 11 Rue de Lacassagne

Ville : 47550 Boé

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Boé

Atelier de sophrologie

11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Samedi 20 juin à 10h30 Atelier de sophrologie
Une approche de soi-même et de la nature qui nous entoure par le biais de la Sophrologie. Éveiller tous les sens, lors d’une balade dans le silence, en conscience.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 2h.
Samedi 20 juin à 10h30 Atelier de sophrologie
Une approche de soi-même et de la nature qui nous entoure par le biais de la Sophrologie. Éveiller tous les sens, lors d’une balade dans le silence, en conscience.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 2h.   .

11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English :

Saturday June 20 at 10:30 am: Sophrology workshop
An approach to yourself and the natural world around you through Sophrology. Awaken all your senses, during a walk in silence, with a clear conscience.
> Free. Reservations required. Duration: 2 hours.

L’événement Atelier de sophrologie Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen

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