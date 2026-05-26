Atelier de sophrologie Boé
Atelier de sophrologie Boé samedi 20 juin 2026.
Boé
Atelier de sophrologie
11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Samedi 20 juin à 10h30 Atelier de sophrologie
Une approche de soi-même et de la nature qui nous entoure par le biais de la Sophrologie. Éveiller tous les sens, lors d’une balade dans le silence, en conscience.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 2h.
Samedi 20 juin à 10h30 Atelier de sophrologie
Une approche de soi-même et de la nature qui nous entoure par le biais de la Sophrologie. Éveiller tous les sens, lors d’une balade dans le silence, en conscience.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 2h. .
11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English :
Saturday June 20 at 10:30 am: Sophrology workshop
An approach to yourself and the natural world around you through Sophrology. Awaken all your senses, during a walk in silence, with a clear conscience.
> Free. Reservations required. Duration: 2 hours.
L’événement Atelier de sophrologie Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen