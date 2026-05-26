Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé
Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé samedi 20 juin 2026.
Boé
Visite guidée de Boé village
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 10:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Samedi 20 juin à 9h Visite guidée de Boé village
Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 1h30 sur 2km.
Samedi 20 juin à 9h Visite guidée de Boé village
Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 1h30 sur 2km. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English :
Saturday June 20, 9am: Guided tour of Boé village
Guided tour of Boé village, combining Boé’s cultural and natural heritage.
> Free. Reservations required. Duration 1h30 over 2km.
L’événement Visite guidée de Boé village Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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