Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé

Boé

Visite guidée de Boé village

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin à 9h Visite guidée de Boé village

Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.

> Gratuit. Sur réservation. Durée 1h30 sur 2km.

Samedi 20 juin à 9h Visite guidée de Boé village

Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.

> Gratuit. Sur réservation. Durée 1h30 sur 2km. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English :

Saturday June 20, 9am: Guided tour of Boé village

Guided tour of Boé village, combining Boé’s cultural and natural heritage.

> Free. Reservations required. Duration 1h30 over 2km.

L’événement Visite guidée de Boé village Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen