Conférence sur les papillons Maison de Garonne Boé
Conférence sur les papillons Maison de Garonne Boé mercredi 24 juin 2026.
Boé
Conférence sur les papillons
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:45:00
fin : 2026-06-24 20:45:00
Date(s) :
2026-06-24
Mercredi 24 juin à 18h45, conférence sur les papillons animée par Juliette Sirand (NaturAnimée). Découvrez des espèces emblématiques citron, Belle-dame, Bombyx et leurs étonnantes particularités. Gratuit, réservation conseillée.
Mercredi 24 juin à 18h45 Conférence sur les papillons
Conférence animée par Juliette Sirand de NaturAnimée. Venez découvrir son diaporama qui présente des espèces emblématiques, comme le papillon citron, la Belle-dame (le plus grand migrateur), et le Bombyx, connu pour ses antennes capables de détecter les phéromones à plusieurs kilomètres…
> Gratuit. Réservation conseillée. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English :
Wednesday June 24 at 6:45pm, a lecture on butterflies by Juliette Sirand (NaturAnimée). Discover emblematic species: lemon, Belle-dame, Bombyx and their astonishing peculiarities. Free, reservation recommended.
L’événement Conférence sur les papillons Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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