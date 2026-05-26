Conférence sur les papillons Maison de Garonne Boé

Boé

Conférence sur les papillons

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:45:00

fin : 2026-06-24 20:45:00

Date(s) :

2026-06-24

Mercredi 24 juin à 18h45, conférence sur les papillons animée par Juliette Sirand (NaturAnimée). Découvrez des espèces emblématiques citron, Belle-dame, Bombyx et leurs étonnantes particularités. Gratuit, réservation conseillée.

Mercredi 24 juin à 18h45 Conférence sur les papillons

Conférence animée par Juliette Sirand de NaturAnimée. Venez découvrir son diaporama qui présente des espèces emblématiques, comme le papillon citron, la Belle-dame (le plus grand migrateur), et le Bombyx, connu pour ses antennes capables de détecter les phéromones à plusieurs kilomètres…

> Gratuit. Réservation conseillée. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English :

Wednesday June 24 at 6:45pm, a lecture on butterflies by Juliette Sirand (NaturAnimée). Discover emblematic species: lemon, Belle-dame, Bombyx and their astonishing peculiarities. Free, reservation recommended.

L’événement Conférence sur les papillons Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen