Atelier de taille de pierre, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Atelier de taille de pierre Samedi 19 septembre, 09h30 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Date, horaires et modalités de participation à confirmer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les gestes et les savoir-faire de la taille de pierre en compagnie de l’entreprise Sèle, spécialisée dans la taille de pierre et la maçonnerie depuis 1897.

L’entreprise est intervenue sur de nombreux monuments prestigieux et sur des chantiers particulièrement délicats, notamment à la Maison Carrée de Nîmes, à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et à l’abbaye de Valmagne.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Découvrez les gestes et les savoir-faire de la taille de pierre en compagnie de l’entreprise Sèle, spécialisée dans la taille de pierre et la maçonnerie depuis 1897.

©DR