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Atelier de théâtre, Théâtre de l’Uchronie, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de l'Uchronie · Lyon

Atelier de théâtre, Théâtre de l’Uchronie, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Uchronie
Adresse
19 rue de Marseille 69007 Lyon
Ville
69007 Lyon
Département
Rhône
Tarif
à partir de 18 ans ​Aucun niveau préalable n’est requis, seule l’envie de participer et de partager est nécessaire. 20€ plein tarif / 15€ tarif réduit (demandeur d'emploi, étudiant) Sur inscription : 12 participants max

Atelier de théâtre Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de l’Uchronie Rhône

à partir de 18 ans
​Aucun niveau préalable n’est requis, seule l’envie de participer et de partager est nécessaire.
20€ plein tarif / 15€ tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant)
Sur inscription : 12 participants max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Proposé par Véronique Balmont, intervenante théâtre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le théâtre autrement en participant à un atelier d’initiation : une invitation à explorer l’espace de jeu, à développer sa créativité et à vivre le lieu de l’intérieur, en s’essayant aux outils des comédiens.

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 31 91 37 https://www.theatredeluchronie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mac-guffin-association/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-atelier-de-theatre-samedi-19-sept-a-10h »}] Le théâtre de l’Uchronie est imaginé, construit et géré par le collectif Mac Guffin, compagnie de théâtre et danse créée en 2001. Le lieu a été inauguré en 2014 au 19 rue de Marseille, à Lyon. Un théâtre de quartier, de proximité, un lieu de création, de partage et de transmission, en plein cœur de la Guillotière à Lyon, quartier multiculturel et cosmopolite. Le Théâtre de l’Uchronie est à la fois un espace de travail et de représentation, un lieu dédié au théâtre, à la danse, à la musique et aussi au cinéma. Tram T1 Arrêt Saint-André
Métro D Arrêt Guillotière
Proposé par Véronique Balmont, intervenante théâtre

©Manuel Liminiana

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