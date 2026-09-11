Atelier de théâtre, Théâtre de l’Uchronie, Lyon

Informations pratiques

Atelier de théâtre Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de l’Uchronie Rhône

à partir de 18 ans

​Aucun niveau préalable n’est requis, seule l’envie de participer et de partager est nécessaire.

20€ plein tarif / 15€ tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant)

Sur inscription : 12 participants max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Proposé par Véronique Balmont, intervenante théâtre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le théâtre autrement en participant à un atelier d’initiation : une invitation à explorer l’espace de jeu, à développer sa créativité et à vivre le lieu de l’intérieur, en s’essayant aux outils des comédiens.

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 31 91 37 https://www.theatredeluchronie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mac-guffin-association/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-atelier-de-theatre-samedi-19-sept-a-10h »}] Le théâtre de l’Uchronie est imaginé, construit et géré par le collectif Mac Guffin, compagnie de théâtre et danse créée en 2001. Le lieu a été inauguré en 2014 au 19 rue de Marseille, à Lyon. Un théâtre de quartier, de proximité, un lieu de création, de partage et de transmission, en plein cœur de la Guillotière à Lyon, quartier multiculturel et cosmopolite. Le Théâtre de l’Uchronie est à la fois un espace de travail et de représentation, un lieu dédié au théâtre, à la danse, à la musique et aussi au cinéma. Tram T1 Arrêt Saint-André

Métro D Arrêt Guillotière

Proposé par Véronique Balmont, intervenante théâtre

©Manuel Liminiana