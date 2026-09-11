Atelier de tissage, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine · Angers
Informations pratiques
Atelier de tissage 19 et 20 septembre Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Petits et grands, venez expérimenter l’art textile en compagnie d’un artiste-licier.
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html Hôpital Saint-Jean d’Angers, l’un des plus anciens témoins de l’architecture hospitalière française. La salle des malades, édifice majeur de l’art gothique de l’Ouest de la France, forme avec la chapelle, le cloître et les greniers un remarquable ensemble médiéval civil.
Petits et grands, venez expérimenter l’art textile en compagnie d’un artiste-licier.
©Musées d’Angers, David Riou
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