Atelier de yoga parent-enfant Maison des Sports Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Atelier de yoga parent-enfant

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Partagez un moment privilégié et ludique avec votre enfant ou petit-enfant lors d’un atelier yoga en duo. Entre postures complices, jeux de respiration et relaxation guidée, venez renforcez vos liens tout en vous détendant ensemble. Un vrai temps de pause chaleureux et accessible à tous, sans prérequis ! .

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com

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English : Atelier de yoga parent-enfant

L’événement Atelier de yoga parent-enfant Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I