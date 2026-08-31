Atelier de yoga parent-enfant Maison des Sports Chalon-sur-Saône
jeudi 29 octobre 2026 · Maison des Sports · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Atelier de yoga parent-enfant
Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Partagez un moment privilégié et ludique avec votre enfant ou petit-enfant lors d’un atelier yoga en duo. Entre postures complices, jeux de respiration et relaxation guidée, venez renforcez vos liens tout en vous détendant ensemble. Un vrai temps de pause chaleureux et accessible à tous, sans prérequis ! .
Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com
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English : Atelier de yoga parent-enfant
L’événement Atelier de yoga parent-enfant Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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