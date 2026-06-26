[La rentrée] stone sober + présentation de prog’ Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

[La rentrée] stone sober + présentation de prog’

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

PRÉSENTATION DE PROG’

On aurait pu faire ça simplement. Mais non !Cette année, la présentation de prog’ se fait à la maison, entre amis, autour d’une bière — avec plein de belles choses à vous montrer, à vous raconter, à vous faire découvrir.Et parce qu’on aime bien les soirées qui ont du caractère, on enchaîne direct avec Stone Sober en concert. Du garage rock brut et généreux, exactement comme on l’aime ici.On a aussi sorti les cartons affiches et programmes des saisons passées seront en vente, à prix libre. Vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez — une belle façon de repartir avec un bout de mémoire de LaPéniche sous le bras (et de nous soutenir au passage).Et on vous réserve encore d’autres surprises. Mais motus.

STONE SOBER

Stone Sober est un duo de garage rock psychédélique hongrois, composé d’une batterie et d’une guitare, fondé en 2021. Le son unique du duo se traduit par une approche brute et directe, des grooves lourds portés par les riffs, des voix masculines et féminines décalées, et parfois des signatures rythmiques inhabituelles. Leurs pantalons à pattes d’eph et leurs tenues extraordinaires reflètent parfaitement l’ambiance et l’esthétique des années 70.Avec déjà trois albums à leur actif, le duo continue de composer avec une passion et une créativité sans limites. Cet élan a été largement récompensé ces dernières années par des opportunités prestigieuses, comme assurer la première partie des Australiens de Wolfmother, des Canadiens de Mother Mother, ou encore du Brant Bjork Trio (USA). Stone Sober a également été invité dans les plus grands festivals hongrois, tels que le Sziget ou le Campus.Le duo se produit régulièrement non seulement en Hongrie, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Reconnus pour leur potentiel à l’exportation, ils ont été sélectionnés pour jouer au festival Waves Vienna Showcase en 2025. .

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [La rentrée] stone sober + présentation de prog’

L’événement [La rentrée] stone sober + présentation de prog’ Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I