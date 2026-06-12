Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux Kerbasguen Crozon

Crozon

Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux

Kerbasguen Espace Ti Surya Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Quand le lien entre le système glandulaire et le système nerveux n’est pas fort, c’est plus difficile d’observer et de pouvoir gérer les situations stressantes.

Le Kundalini Yoga nous aide à renforcer ce lien, à entrainer le mental, et activer cette merveilleuse capacité du corps à s’autoréguler, à ramener à l’équilibre. Et nous savons bien que dans cet état de relaxation, nous pouvons mieux assimiler les expériences et nous ouvrir à l’écoute et la tolérance !

Comment s’adapter aux changements avec plus de présence ?

Comment mieux réagir quand nous sommes confrontés ?

Pratique posturale, kriyas, respiration, mantras, méditation & partage.

Suite au bel enthousiasme rencontré l’an dernier, cet atelier revient pour une dernière session avant la pause estivale. Pensez à réserver votre place par ici

https://www.helloasso.com/associations/bija-yoga-crozon/evenements/kundalini-yoga-atelier-mensuel-dimanche-matin-3

Au plaisir,

Irène

BIJA YOGA CROZON .

Kerbasguen Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

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English :

L’événement Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime