Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux Kerbasguen Crozon
Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux Kerbasguen Crozon dimanche 14 juin 2026.
Crozon
Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux
Kerbasguen Espace Ti Surya Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Quand le lien entre le système glandulaire et le système nerveux n’est pas fort, c’est plus difficile d’observer et de pouvoir gérer les situations stressantes.
Le Kundalini Yoga nous aide à renforcer ce lien, à entrainer le mental, et activer cette merveilleuse capacité du corps à s’autoréguler, à ramener à l’équilibre. Et nous savons bien que dans cet état de relaxation, nous pouvons mieux assimiler les expériences et nous ouvrir à l’écoute et la tolérance !
Comment s’adapter aux changements avec plus de présence ?
Comment mieux réagir quand nous sommes confrontés ?
Pratique posturale, kriyas, respiration, mantras, méditation & partage.
Suite au bel enthousiasme rencontré l’an dernier, cet atelier revient pour une dernière session avant la pause estivale. Pensez à réserver votre place par ici
https://www.helloasso.com/associations/bija-yoga-crozon/evenements/kundalini-yoga-atelier-mensuel-dimanche-matin-3
Au plaisir,
Irène
BIJA YOGA CROZON .
Kerbasguen Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12
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English :
L’événement Atelier de Yoga Réguler le Système Nerveux Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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