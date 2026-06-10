Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’échecs Place de l’Église Lamoura

Atelier d’échecs Place de l’Église Lamoura mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 39310 Lamoura

Département : Jura

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lamoura

Atelier d’échecs

Place de l’Église Place de l’Eglise Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie.   .

Place de l’Église Place de l’Eglise Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@echiquier-ledonien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’échecs

L’événement Atelier d’échecs Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Lamoura (Jura)