Atelier d’échecs Place de l’Église Lamoura
Atelier d’échecs Place de l’Église Lamoura mercredi 1 juillet 2026.
Lamoura
Atelier d’échecs
Place de l’Église Place de l’Eglise Lamoura Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie. .
Place de l’Église Place de l’Eglise Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@echiquier-ledonien.fr
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English : Atelier d’échecs
L’événement Atelier d’échecs Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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