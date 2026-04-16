Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura

Lamoura

Festival Un violon dans la combe

Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Première édition du festival “Un violon dans la combe” à Lamoura, un événement autour de la musique baroque historiquement informée avec cette année deux concerts !

D’abord un spectacle à destination des enfants, en famille, avec la présentation d’instruments anciens de la période viole de gambe, traverso, violon baroque (un sirop/jus de fruit sera offert à l’issu).

Puis un concert à l’église de Lamoura autour des chefs d’œuvres baroques pour violon, traverso, viole de gambe et clavecin, suivi d’une buvette conviviale avec les musiciens (une boisson offerte pour chaque entrée). .

Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 25 02 48 unviolondanslacombe@gmail.com

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English : Festival Un violon dans la combe

L’événement Festival Un violon dans la combe Lamoura a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses