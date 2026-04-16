Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura
Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura vendredi 21 août 2026.
Lamoura
Festival Un violon dans la combe
Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Première édition du festival “Un violon dans la combe” à Lamoura, un événement autour de la musique baroque historiquement informée avec cette année deux concerts !
D’abord un spectacle à destination des enfants, en famille, avec la présentation d’instruments anciens de la période viole de gambe, traverso, violon baroque (un sirop/jus de fruit sera offert à l’issu).
Puis un concert à l’église de Lamoura autour des chefs d’œuvres baroques pour violon, traverso, viole de gambe et clavecin, suivi d’une buvette conviviale avec les musiciens (une boisson offerte pour chaque entrée). .
Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 25 02 48 unviolondanslacombe@gmail.com
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English : Festival Un violon dans la combe
L’événement Festival Un violon dans la combe Lamoura a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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