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Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura

Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura

Festival Un violon dans la combe Église de Lamoura Lamoura vendredi 21 août 2026.

Lieu : Église de Lamoura

Adresse : Place de l'Église

Ville : 39310 Lamoura

Département : Jura

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Lamoura

Festival Un violon dans la combe

Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Première édition du festival “Un violon dans la combe” à Lamoura, un événement autour de la musique baroque historiquement informée avec cette année deux concerts !

D’abord un spectacle à destination des enfants, en famille, avec la présentation d’instruments anciens de la période viole de gambe, traverso, violon baroque (un sirop/jus de fruit sera offert à l’issu).

Puis un concert à l’église de Lamoura autour des chefs d’œuvres baroques pour violon, traverso, viole de gambe et clavecin, suivi d’une buvette conviviale avec les musiciens (une boisson offerte pour chaque entrée).   .

Église de Lamoura Place de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 25 02 48  unviolondanslacombe@gmail.com

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English : Festival Un violon dans la combe

L’événement Festival Un violon dans la combe Lamoura a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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