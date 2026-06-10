Balade découverte entre forêt et tourbières Route du Lac Lamoura
Balade découverte entre forêt et tourbières Route du Lac Lamoura mercredi 1 juillet 2026.
Lamoura
Balade découverte entre forêt et tourbières
Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Venez profiter d’un bon bol d’air pur et de nature préservée dans le Haut-Jura en ce début d’été ! Promenons-nous au bord du lac à l’ombre des arbres, et découvrons les richesses des tourbières et forêts jurassiennes
Une balade à vivre seul(e), en famille ou entre amis pour découvrir le Haut-Jura et sa biodiversité sous un autre jour. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche .
Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
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English : Balade découverte entre forêt et tourbières
L’événement Balade découverte entre forêt et tourbières Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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