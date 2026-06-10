Balade découverte entre forêt et tourbières Route du Lac Lamoura

Lamoura

Balade découverte entre forêt et tourbières

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez profiter d’un bon bol d’air pur et de nature préservée dans le Haut-Jura en ce début d’été ! Promenons-nous au bord du lac à l’ombre des arbres, et découvrons les richesses des tourbières et forêts jurassiennes

Une balade à vivre seul(e), en famille ou entre amis pour découvrir le Haut-Jura et sa biodiversité sous un autre jour. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche .

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte entre forêt et tourbières

L’événement Balade découverte entre forêt et tourbières Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)