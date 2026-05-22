Le monde des pierres Musée des Lapidaires Lamoura

Lamoura

Le monde des pierres

Musée des Lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

5 activités proposées sur le monde des pierres.

Age à partir de 5ans jusqu’à 10ans.

Places limitées inscription auprès du musée ou aux pots d’accueil de la station.

Présence d’un parent obligatoire.

Pour réserver 03 84 41 19 37 ou museelapidaire@lamoura.fr .

Musée des Lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté museelapidaire@lamoura.fr

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English : Le monde des pierres

L’événement Le monde des pierres Lamoura a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses