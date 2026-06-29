Visite de parc et immersion chiens de traineaux Sentiers Nordiques, Combe Arbey, Lamoura Lamoura

Informations pratiques

Lamoura

Visite de parc et immersion chiens de traineaux

Sentiers Nordiques, Combe Arbey, Lamoura 910 chemin du cernois drillon Lamoura Jura

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-25

Je vous propose de venir à la maison rencontrer les chiens heureux dans leur environnement: 4000m² de verdure et d’aires de repos pour leur plus grand confort. De la niche en bois rond au dortoir, vous visitez notre structure agréée par la Direction sanitaire vétérinaire et vous profitez d’être sur place pour entrer dans le parc et caresser les chiens bien dans leurs pattes!

La visite comprend la présentation de la structure avec des supports didactiques, présentation du matériel, des méthodes d’attelage et de nourrissage

Vous pourrez bien sur profiter d’une immersion complète avec les chiens. .

Sentiers Nordiques, Combe Arbey, Lamoura 910 chemin du cernois drillon Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 30 92 info@sentiers-nordiques.fr

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English : Visite de parc et immersion chiens de traineaux

L’événement Visite de parc et immersion chiens de traineaux Lamoura a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses