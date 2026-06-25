Initiation cani rando chiens de traineaux Sentiers Nordiques Lamoura
Initiation cani rando chiens de traineaux Sentiers Nordiques Lamoura lundi 6 juillet 2026.
Lamoura
Initiation cani rando chiens de traineaux
Sentiers Nordiques 910 chemin du Cernois Drillon Lamoura Jura
Tarif : – – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:30:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-17 2026-08-27
Cani Rando initiation
Après une rencontre avec les chiens, un briefing sur la conduite à tenir avec vos chiens, nous partons en randonnée sportive en sous bois avec nos compagnons accrochés à la ceinture…nous profitons de la matinée pour découvrir la vie avec les chiens, leur mode de vie, leur travail tout au long de l’année, la hiérarchie qui s’établit entre les différents membres de la meute…Après environ 1h15 de randonnée active avec les chiens, chacun prendra le soin de dételer son chien, l’abreuver et le brosser pour le plus grand plaisir des chiens et des randonneurs. .
Sentiers Nordiques 910 chemin du Cernois Drillon Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Initiation cani rando chiens de traineaux
L’événement Initiation cani rando chiens de traineaux Lamoura a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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