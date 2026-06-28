Ciné nature plein air Les mercredis du loup Wild Wolf Gallery Lamoura
Ciné nature plein air Les mercredis du loup Wild Wolf Gallery Lamoura mercredi 8 juillet 2026.
Lamoura
Ciné nature plein air Les mercredis du loup
Wild Wolf Gallery 303 Chemin de l’Abbaye Lamoura Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Projection du film documentaire Eliott et les loups (35 mn) suivi d’un échange convivial avec le public (durée environ 1h).
Pour les familles avec jeunes enfants, possibilité de partir juste après la projection.
Prévoir vêtements chauds et couverture éventuelle, il peut faire frais le soir dans le haut Jura ! .
Wild Wolf Gallery 303 Chemin de l’Abbaye Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 38 27 86 photfab@yahoo.fr
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English : Ciné nature plein air Les mercredis du loup
L’événement Ciné nature plein air Les mercredis du loup Lamoura a été mis à jour le 2026-06-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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