Marché d’été de Lamoura Salle des fêtes Lamoura

Informations pratiques

Lamoura

Marché d’été de Lamoura

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

L’association Ethique & tac vous propose une fin d’après-midi et une soirée conviviale pour découvrir des producteurs travaillant dans le respect de l’environnement. Rencontrez ces défenseurs du goût, éveillez vos papilles, repartez avec un bout de Jura.

On fête ça en remuant ses guiboles avec ces musiciens tombés du camion.

Concerts

– Les Frères de Swing (Swing manouche et chants tsiganes)

– Healy Way (Reggae roots) .

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté ethiqueettac@riseup.net

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English : Marché d’été de Lamoura

L’événement Marché d’été de Lamoura Lamoura a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses