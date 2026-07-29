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AGENDA · Lamoura

Marché d’été de Lamoura Salle des fêtes Lamoura

vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Lamoura

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
173 Route de Longchaumois
Ville
39310 Lamoura
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Lamoura

Marché d’été de Lamoura

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

L’association Ethique & tac vous propose une fin d’après-midi et une soirée conviviale pour découvrir des producteurs travaillant dans le respect de l’environnement. Rencontrez ces défenseurs du goût, éveillez vos papilles, repartez avec un bout de Jura.
On fête ça en remuant ses guiboles avec ces musiciens tombés du camion.
Concerts
– Les Frères de Swing (Swing manouche et chants tsiganes)
– Healy Way (Reggae roots)   .

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté   ethiqueettac@riseup.net

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English : Marché d’été de Lamoura

L’événement Marché d’été de Lamoura Lamoura a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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