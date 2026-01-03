Fête de l’Abonde Lamoura

Fête de l’Abonde

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Gratuit

Depuis maintenant, plus de 30 ans, tous les 15 août, l’association Abonde Animation a le

plaisir d’organiser l’ABONDE ! L’Abonde est une fête populaire de village, qui propose une mise en valeur de la Culture autour d’un marché artisanal avec plus de 100 artisans, et d’une

programmation culturelle riche et variée avec un ensemble de spectacles de rue, et de concerts.

Afin de permettre un accès à la Culture pour tous et dans une dynamique populaire,

l’Abonde est une fête gratuite pour tous portée uniquement par des bénévoles.

Portée par une équipe de plus de 300 personnes, l’Abonde accueille de nombreux visiteurs et spectateurs locaux fidèles à l’évènement mais aussi des visiteurs de venus

de loin, ainsi que de nombreux vacanciers présent sur le Haut-Jura. .

