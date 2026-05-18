Lamoura’Thlon Lamoura
Lamoura’Thlon Lamoura dimanche 27 septembre 2026.
Lamoura
Lamoura’Thlon
Lac de Lamoura Lamoura Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La dixième édition du Lamoura’Thlon aura lieu le dimanche 27 Septembre 2026 au lac de Lamoura
Cette année encore, le Lamoura’Thlon sera officiellement chronométré.
Même format que l’année dernière en Cross-Duathlon (VTT/Trail).
Au programme une course adulte, deux courses enfants, buvette et restauration.
Les course adultes et enfants pourront s’effectuer en relais par 2 ou en individuel.
Buvette et restauration pour tous ( possibilité de réserver le repas à l’avance par mail. Ticket repas 12 € )
Le départ de la course adultes sera donné à 10h en course à pied (4km), suivi d’un changement pour le VTT (2 boucles de 5.5km), pour finir en course à pied (2km).
Le départ de la première course enfants (8-11 ans) sera donné à 13h30, et celui de la seconde course enfants (12-15 ans) à 14h00.
Les équipes mixtes sont autorisées, et toute les équipes seront classées en même temps, indépendamment du sexe.
Les 3 premiers individuels (hommes et femmes) ainsi que les 3 premières équipes seront récompensés pour chaque épreuve. .
Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté sportsetneigelamoura@gmail.com
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English : Lamoura’Thlon
L’événement Lamoura’Thlon Lamoura a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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