Lamoura

Lamoura’Thlon

Lac de Lamoura Lamoura Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La dixième édition du Lamoura’Thlon aura lieu le dimanche 27 Septembre 2026 au lac de Lamoura

Cette année encore, le Lamoura’Thlon sera officiellement chronométré.

Même format que l’année dernière en Cross-Duathlon (VTT/Trail).

Au programme une course adulte, deux courses enfants, buvette et restauration.

Les course adultes et enfants pourront s’effectuer en relais par 2 ou en individuel.

Buvette et restauration pour tous ( possibilité de réserver le repas à l’avance par mail. Ticket repas 12 € )

Le départ de la course adultes sera donné à 10h en course à pied (4km), suivi d’un changement pour le VTT (2 boucles de 5.5km), pour finir en course à pied (2km).

Le départ de la première course enfants (8-11 ans) sera donné à 13h30, et celui de la seconde course enfants (12-15 ans) à 14h00.

Les équipes mixtes sont autorisées, et toute les équipes seront classées en même temps, indépendamment du sexe.

Les 3 premiers individuels (hommes et femmes) ainsi que les 3 premières équipes seront récompensés pour chaque épreuve. .

Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté sportsetneigelamoura@gmail.com

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English : Lamoura’Thlon

L’événement Lamoura’Thlon Lamoura a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses