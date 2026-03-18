Les Ren’comtoises Place de la mairie Lamoura
Les Ren’comtoises Place de la mairie Lamoura mercredi 22 juillet 2026.
Les Ren’comtoises
Place de la mairie 1 Rue de l’Église Lamoura Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.
Atelier Le monde des pierres, sur le marché à partir de 18h30.
Début du concert 19h45.
Organisé par le service animations.
Repli Zénith de Lamoura. .
Place de la mairie 1 Rue de l’Église Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Les Ren’comtoises Lamoura a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses