Vide Grenier Salle des fêtes Lamoura

Lamoura

Vide Grenier

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

1er vide Grenier Lamoura

Ouverture 8h30 18h00

Installation exposants dès 6h30 3€ le mètre linéaire

Buvette sur place .

Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 23 09 23 lamoura.videgrenier@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses