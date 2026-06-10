Vide Grenier Salle des fêtes Lamoura
Vide Grenier Salle des fêtes Lamoura dimanche 30 août 2026.
Lamoura
Vide Grenier
Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
1er vide Grenier Lamoura
Ouverture 8h30 18h00
Installation exposants dès 6h30 3€ le mètre linéaire
Buvette sur place .
Salle des fêtes 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 23 09 23 lamoura.videgrenier@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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