MASTERCLASS ZUMBA Salle des fêtes de Lamoura Lamoura samedi 4 juillet 2026.

Lamoura

MASTERCLASS ZUMBA

Salle des fêtes de Lamoura 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association FEELING’S ZUMBA propose aux personnes pratiquant déjà ou non la zumba de venir partager un moment convivial plein de folie pour terminer sa saison.

Tu aimes bouger, danser et faire la fête…cette soirée est pour toi!

Animée par Elodie et Marine, 2h de danse endiablée qui vont te donner le sourire et te faire transpirer dans la bonne humeur et le plaisir!!

Arriver possible à partir de 18h30.

Où?

A la SALLE DES FËTES DE LAMOURA.

(même bâtiment que le musée).

La salle ne dispose pas de douche, uniquement des toilettes.

Pour venir, l’inscription est OBLIGATOIRE…. les places étant limitées.

Entrée à 8€ par persone.

Pas de remboursement si annulation.

Il n’y a pas de buvette ni de restauration sur place alors prévoit ta bouteille d’eau et des snacks si tu en as le besoin ou l’envie. .

Salle des fêtes de Lamoura 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : MASTERCLASS ZUMBA

L’événement MASTERCLASS ZUMBA Lamoura a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses