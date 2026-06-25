Tournée des Refuges 14ème édition Lamoura

Lamoura

Tournée des Refuges 14ème édition

Chalet de la Frasse Lamoura Jura

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 21:15:00

Date(s) :

2026-07-13

Tournée des Refuges

Concerts acoustiques itinérants

“Les uns se couchent à l’heure où les autres se lèvent, les premiers sortent peu des villes et les seconds rarement des montagnes. Et pourtant musiciens et randonneurs risquent de se croiser cet été… Si vous rencontrez, au passage d’un col, sur un glacier, sur les chemins, de drôles d’alpinistes avec d’étranges sacs à dos, chantonnant russe, sicilien ou brésilien alors faites demi-tour et suivez-les. Le soir venu, ils s’arrêteront au refuge, se resserreront sous la lumière ou près du poêle et joueront pour vous leur musique, si riche, si émouvante”

La Tournée des Refuges est née en 2013 à l’initiative de Gaspard Panfiloff, enfant des montagnes. Gaspard fait ses débuts musicaux dans le massif du Taillefer, au cœur des Alpes françaises, avant de délaisser les hauteurs pour partir étudier et vivre de la musique dans les villes. Malgré la distance, il ne cesse de penser à un moyen de combiner deux de ses passions la montagne et la musique. Ses réflexions prennent ainsi forme, jusqu’à trouver une idée originale organiser une tournée à pied afin de transférer les concerts des villes hors des espaces conventionnels, associer art et effort physique et faire se rencontrer montagnards et citadins autour d’une soirée musicale.

La première édition de la Tournée des Refuges voit ainsi le jour au départ du domicile de son fondateur, accompagné de son complice guitariste et chanteur Florian Vella et de la chanteuse russe Alisa Ignateva. Le trio effectue 11 concerts en 11 jours de marche dans l’Oisans et les Écrins, et la formule trouve son public, étonné tant par la démarche artistique que par la qualité des représentations. L’isolement des refuges en fait des lieux d’écoute privilégiés, les heures de marche ouvrent les oreilles des auditeurs et poussent les musiciens à se surpasser.

Fort de la réussite de cette première édition, Gaspard décide de développer le concept en organisant chaque année une tournée estivale dans les hauteurs. La Tournée des Refuges va ainsi cheminer sur les massifs des Écrins, du Chablais, du Queyras, de la Vanoise, du Briançonnais, de l’Oisans, du Mont-Blanc, du Mercantour, de l’Ubaye, mais également dans les Pyrénées françaises et espagnoles, en Suisse (Valais, Tessin, Oberland…), en Italie (Val d’Aoste, Dolomites, Piémont…), en Israël (désert du Négev) ou encore sur l’île de la Réunion. Initialement axée vers les refuges, la Tournée s’ouvre à d’autres lieux propices à la musique églises, festivals, cafés, musées…

Dès la deuxième édition du projet, accueille de nouveaux artistes. Sillonnant habituellement le monde pour se produire avec leurs ensembles respectifs, les différents musiciens de la Tournée des Refuges, tous reconnus dans leurs domaines, se retrouvent chaque été autour du plaisir de jouer de la musique en acoustique, proches du public, dans des conditions particulièrement propices à l’écoute. Ce collectif à géométrie variable et aux influences diverses croise ainsi les genres en puisant dans la profondeur des musiques traditionnelles, dans la liberté du jazz et de l’improvisation, dans la richesse de l’écriture classique et dans la force des musiques populaires afin de créer un exaltant mélange de musiques du monde actuelles et de compositions originales.

De ces tournées, 8 albums ont été enregistrés, dont la plupart directement dans les refuges. Des ingénieurs du son transportent, sur leur dos, un studio mobile d’une vingtaine de kilos, permettant des prises de son et un mixage à chaque concert. Le public peut ainsi repartir avec l’enregistrement du concert auquel il vient d’assister, ou se procurer l’album intégrant une sélection d’enregistrements à la fin de la tournée.

Enfin, l’équipe est complétée par des photographes et vidéastes qui retransmettent ces aventures à un large public par la production d’albums photos, de captations vidéos et de documentaires.

Après plus de 520 concerts et près de 7500 km parcourus dans 6 pays, la Tournée des Refuges est désormais un rendez-vous musical incontournable de la saison en montagne. Gardiens de refuges, organisateurs d’événements ou simples auditeurs, le projet fascine et enthousiasme. L’aventure n’est donc pas prête de s’arrêter, et les idées ne manquent pas pour la suite !

À bientôt là-haut! .

Chalet de la Frasse Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté tourneedesrefuges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournée des Refuges 14ème édition

L’événement Tournée des Refuges 14ème édition Lamoura a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses