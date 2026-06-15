Les Jeudis de l’été GAIA LOISIRS Lamoura jeudi 16 juillet 2026.

Lamoura

Les Jeudis de l’été

GAIA LOISIRS CHEMIN DES ETERPETS Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

8ème saison des Jeudis de l’été chez Gaïa Loisirs !

PROGRAMME à venir

– Jeudi 16 juillet

– Jeudi 23 juillet

– Jeudi 30 juillet

– Jeudi 06 août .

GAIA LOISIRS CHEMIN DES ETERPETS Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Jeudis de l’été

L’événement Les Jeudis de l’été Lamoura a été mis à jour le 2026-06-15 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses