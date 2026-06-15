Les Jeudis de l’été GAIA LOISIRS Lamoura
Les Jeudis de l’été GAIA LOISIRS Lamoura jeudi 16 juillet 2026.
Lamoura
Les Jeudis de l’été
GAIA LOISIRS CHEMIN DES ETERPETS Lamoura Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
8ème saison des Jeudis de l’été chez Gaïa Loisirs !
PROGRAMME à venir
– Jeudi 16 juillet
– Jeudi 23 juillet
– Jeudi 30 juillet
– Jeudi 06 août .
GAIA LOISIRS CHEMIN DES ETERPETS Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Jeudis de l’été
L’événement Les Jeudis de l’été Lamoura a été mis à jour le 2026-06-15 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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