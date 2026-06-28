Cani rando et sulky familles Sentiers nordiques , la combe arbey Lamoura

Lamoura

Cani rando et sulky familles

Sentiers nordiques , la combe arbey 910 rue de Cernois Drillon Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-08-07 11:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-25

Ces petites charrettes sont fantastiques: attelées aux chiens, elles permettent d’emmener les plus petits avec nous en randonnée! léger et maniable, le sulky, qui se pratique sur les chemins carrossables, fait le plus grand bonheur des petits, assis et contemplatifs, et des plus grands qui gèrent l’attelage. Après une présentation, nous partons pour 1h15 de randonnée en pleine nature. Nous prenons le temps de donner à boire aux chiens. A l’issue de la sortie, les enfants profitent et passent du temps avec les chiens, les brossent et les caressent. .

Sentiers nordiques , la combe arbey 910 rue de Cernois Drillon Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 30 92 info@sentiers-nordiques.fr

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English : Cani rando et sulky familles

L’événement Cani rando et sulky familles Lamoura a été mis à jour le 2026-06-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses