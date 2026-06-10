Atelier d’échecs Parvis de l’Office de Tourisme Les Rousses mercredi 1 juillet 2026.

Les Rousses

Atelier d’échecs

Parvis de l’Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie. .

Parvis de l’Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@echiquier-ledonien.fr

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English : Atelier d’échecs

L’événement Atelier d’échecs Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses