Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’échecs Parvis de l’Office de Tourisme Les Rousses

Atelier d’échecs Parvis de l’Office de Tourisme Les Rousses mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Parvis de l'Office de Tourisme

Adresse : 495 Rue Pasteur

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Atelier d’échecs

Parvis de l’Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Atelier d’échecs proposé par le club Echiquier Lédonien dans le cadre du tournoi international d’échecs JuraFlore pour apprendre ou jouer une partie.   .

Parvis de l’Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@echiquier-ledonien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’échecs

L’événement Atelier d’échecs Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Les Rousses (Jura)