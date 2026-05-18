Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Les Rousses

Fête de la musique Les Rousses dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Fête de la musique

Centre du village Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Retour de la fête de la musique aux Rousses. Evénement annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Groupes
– Flash Fashion Tribute de Depeche Mode (Rock)
– Harmonie de l’Orbe
– High Legal Brothers (Reggae Dub)
– Mr Dylane (Folk Rock)
– Roraema (Hard Rock)
– Shuza le Padawan (Rap FR)

3 scènes
– Scène de la fontaine
– Scène de la mairie
– Scène des sapins

Centre ville piéton.   .

Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   animations@sogestar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Les Rousses (Jura)