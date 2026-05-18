Fête de la musique Les Rousses
Fête de la musique Les Rousses dimanche 21 juin 2026.
Les Rousses
Fête de la musique
Centre du village Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Retour de la fête de la musique aux Rousses. Evénement annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.
Groupes
– Flash Fashion Tribute de Depeche Mode (Rock)
– Harmonie de l’Orbe
– High Legal Brothers (Reggae Dub)
– Mr Dylane (Folk Rock)
– Roraema (Hard Rock)
– Shuza le Padawan (Rap FR)
3 scènes
– Scène de la fontaine
– Scène de la mairie
– Scène des sapins
Centre ville piéton. .
Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté animations@sogestar.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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