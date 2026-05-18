Les Rousses

Fête de la musique

Centre du village Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Retour de la fête de la musique aux Rousses. Evénement annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Groupes

– Flash Fashion Tribute de Depeche Mode (Rock)

– Harmonie de l’Orbe

– High Legal Brothers (Reggae Dub)

– Mr Dylane (Folk Rock)

– Roraema (Hard Rock)

– Shuza le Padawan (Rap FR)

3 scènes

– Scène de la fontaine

– Scène de la mairie

– Scène des sapins

Centre ville piéton. .

Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté animations@sogestar.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses