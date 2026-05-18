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Ouverture Commando Games Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses

Ouverture Commando Games Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses

Ouverture Commando Games Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon

Adresse : Au dessus des tremplins de saut à ski,

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 18 18 33 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Rousses

Ouverture Commando Games

Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Au dessus des tremplins de saut à ski, Les Rousses Jura

Tarif : 18 – 18 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Ouverture des Commando Games.
Le parcours aventure de la Station des Rousses !
Commando Games vous propose de partager des épreuves pour tous les âges et tous les niveaux. Que vous soyez jeune recrue ou vétéran, vous trouverez de quoi tester votre agilité et votre esprit de cohésion.
En famille ou entre amis, plongez au cœur des souterrains pour partager une mission périlleuse. Préparez-vous à franchir des obstacles et à relever des défis inspirés des anciens parcours militaires.   .

Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Au dessus des tremplins de saut à ski, Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   l.calabro@sogestar.com

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English : Ouverture Commando Games

L’événement Ouverture Commando Games Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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