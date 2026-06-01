Les Rousses

Ouverture Base Nautique Lac des Rousses

Lac des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 13:00:00

fin : 2026-06-29 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Ouverture de la location de pédalo , de paddle et de canoé de la base nautique du Lac des Rousses.

Tous les mercredis et week-end de 14h à 18h.

Puis tous les jours à partir du 29 juin.

o Du 13 au 28 juin 14h 18h (mercredis et weekends).

o Du 29 juin au 17 juillet tous les jours de 13h à 19h.

o Du 18 juillet au 23 août tous les jours de 11h à 19h.

o Du 24 au 30 août tous les jours de 13h à 19h. .

Lac des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté infos@lesrousses.com

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English : Ouverture Base Nautique Lac des Rousses

L’événement Ouverture Base Nautique Lac des Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses