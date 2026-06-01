Ouverture Base Nautique Lac des Rousses Les Rousses
Ouverture Base Nautique Lac des Rousses Les Rousses lundi 29 juin 2026.
Les Rousses
Ouverture Base Nautique Lac des Rousses
Lac des Rousses Les Rousses Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 13:00:00
fin : 2026-06-29 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Ouverture de la location de pédalo , de paddle et de canoé de la base nautique du Lac des Rousses.
Tous les mercredis et week-end de 14h à 18h.
Puis tous les jours à partir du 29 juin.
o Du 13 au 28 juin 14h 18h (mercredis et weekends).
o Du 29 juin au 17 juillet tous les jours de 13h à 19h.
o Du 18 juillet au 23 août tous les jours de 11h à 19h.
o Du 24 au 30 août tous les jours de 13h à 19h. .
Lac des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté infos@lesrousses.com
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English : Ouverture Base Nautique Lac des Rousses
L’événement Ouverture Base Nautique Lac des Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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