Fête des écoles Les Rousses vendredi 19 juin 2026.

Les Rousses

Fête des écoles

Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête des écoles organisée par l’APE DES GOUPILS.

Au programme

– 16h30 Kermesse

– 19h30 Restauration (Saucisses de boeuf Frites Glace)

– 21h00 Bal, animé par un DJ

Buvette sur place. Tombola à partir de 19h30. .

Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête des écoles

L’événement Fête des écoles Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses