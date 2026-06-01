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Fête des écoles Les Rousses

Fête des écoles Les Rousses vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de l'Omnibus

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Les Rousses

Fête des écoles

Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête des écoles organisée par l’APE DES GOUPILS.

Au programme
– 16h30 Kermesse
– 19h30 Restauration (Saucisses de boeuf Frites Glace)
– 21h00 Bal, animé par un DJ

Buvette sur place. Tombola à partir de 19h30.   .

Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête des écoles

L’événement Fête des écoles Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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