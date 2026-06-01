Tournoi international d’échecs JuraFlore Fort des Rousses Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses

Les Rousses

Tournoi international d’échecs JuraFlore Fort des Rousses

Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-27

Tournoi International d’échecs Juraflore Fort des Rousses

Du 27 juin au 04 juillet 2026

Le Comité Départemental des Échecs du Jura est fier de présenter la première édition du Tournoi International d’Échecs Juraflore Fort des Rousses, un nouvel événement d’envergure appelé à devenir un rendez-vous majeur du calendrier échiquéen.

Un cadre exceptionnel pour une compétition internationale

Pendant sept jours, les joueurs évolueront dans un environnement alliant confort, prestige et rigueur organisationnelle

Salle de jeu de plus de 1 000 m², avec espace d’analyse et buvette

Site emblématique du Fort des Rousses, garantissant une expérience unique

Organisation conforme aux standards internationaux

Accès facilité hébergements et restaurants à proximité immédiate

Plus de 200 places de stationnement gratuites.

3 tournois homologués

– Maître (Elo ≥ 2000) dès le 27/06

– Accession (1650-1999) dès le 29/06

– Amateur (Elo < 1700) dès le 29/06 Environ 300 personnes attendues Une identité jurassienne forte Les participants bénéficieront d’un accueil chaleureux et joueront avec des pièces d’échecs 100 % jurassiennes, fabriquées en buis du Jura, symbole de l’ancrage local et de l’authenticité du festival. Bien plus qu’un tournoi Au-delà de la compétition, le Tournoi International d’Échecs Juraflore est une invitation à découvrir Les Rousses et ses alentours, entre nature, patrimoine et gastronomie. Une occasion unique de conjuguer passion des échecs et découverte culturelle. Inscriptions & informations Emily Minaud 06 73 50 12 19 contact@echiquier-ledonien.fr Au-delà de la compétition, le Tournoi International d’Échecs Juraflore est une invitation à découvrir Les Rousses et ses alentours, entre nature, patrimoine et gastronomie. Une occasion unique de conjuguer passion des échecs et découverte culturelle. . Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@echiquier-ledonien.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi international d’échecs JuraFlore Fort des Rousses

L’événement Tournoi international d’échecs JuraFlore Fort des Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses