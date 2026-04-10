Les Rousses

La Guinguette

Centre du village Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête du village des Rousses avec au programme animations concerts buvette restauration jusqu’à 2h du matin !

Programme

14:00 Concours de Pétanque

16:00 Course de garçons de café

20:00 Concert Celebrate live Band

23h30 Dj Set

Présence de buvette et restauration sur place.

Menu proposé par le club de Rugby.

Toilettes sèches sur place. .

Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Guinguette

L’événement La Guinguette Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses