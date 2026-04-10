La Guinguette Les Rousses
La Guinguette Les Rousses samedi 4 juillet 2026.
Les Rousses
La Guinguette
Centre du village Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête du village des Rousses avec au programme animations concerts buvette restauration jusqu’à 2h du matin !
Programme
14:00 Concours de Pétanque
16:00 Course de garçons de café
20:00 Concert Celebrate live Band
23h30 Dj Set
Présence de buvette et restauration sur place.
Menu proposé par le club de Rugby.
Toilettes sèches sur place. .
Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Guinguette
L’événement La Guinguette Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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