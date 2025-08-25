La Transju’Trail Les Rousses
La Transju’Trail Les Rousses samedi 6 juin 2026.
La Transju’Trail
Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Trail historique dans le Jura, la Transju’Trails aura lieu les 7 et 8 juin 2025. L’événement s’est affirmé comme un rendez-vous incontournable des montagnes jurassiennes, avec près de 2000 participants en 2023.
Samedi 7 juin
Trail 82 kms 05h
Le relais 82 kms 06h
Trail 62 kms 06h
Trail 42 kms Départ de Morbier à 11h
Trail des Jeunes 17h
Dimanche 8 juin
Trail 25 kms 08h
Randonnée 15 kms 08h30
Trail 15 kms 09h15
Trail 10 kms 11h
Trail 5kms 11h30
Et de nombreuses animations sur le village des Rousses. .
Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@latransju.com
