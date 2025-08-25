La Transju’Trail Les Rousses

La Transju’Trail Les Rousses samedi 6 juin 2026.

La Transju’Trail

Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Trail historique dans le Jura, la Transju’Trails aura lieu les 7 et 8 juin 2025. L’événement s’est affirmé comme un rendez-vous incontournable des montagnes jurassiennes, avec près de 2000 participants en 2023.

Samedi 7 juin

Trail 82 kms 05h

Le relais 82 kms 06h

Trail 62 kms 06h

Trail 42 kms Départ de Morbier à 11h

Trail des Jeunes 17h

Dimanche 8 juin

Trail 25 kms 08h

Randonnée 15 kms 08h30

Trail 15 kms 09h15

Trail 10 kms 11h

Trail 5kms 11h30

Et de nombreuses animations sur le village des Rousses. .

Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@latransju.com

