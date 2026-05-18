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Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Librairie Vents de Terre Les Rousses

Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Librairie Vents de Terre Les Rousses samedi 6 juin 2026.

Lieu : Librairie Vents de Terre

Adresse : 16 Rue Traversière

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace l’autrice jeunesse Corinne Boutry.
Animée par sa passion du livre, elle écrit des histoires poétiques ou plus rock’n roll, selon son inspiration et explore avec délectation l’univers de la littérature jeunesse
Pour plus d’informations www.ricochet-jeunes.org/auteurs/corinne-boutry   .

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry

L’événement Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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