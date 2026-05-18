Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Librairie Vents de Terre Les Rousses
Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Librairie Vents de Terre Les Rousses samedi 6 juin 2026.
Les Rousses
Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry
Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace l’autrice jeunesse Corinne Boutry.
Animée par sa passion du livre, elle écrit des histoires poétiques ou plus rock’n roll, selon son inspiration et explore avec délectation l’univers de la littérature jeunesse
Pour plus d’informations www.ricochet-jeunes.org/auteurs/corinne-boutry .
Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry
L’événement Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Amour de Jeunesse Salle de l’Omnibus Les Rousses 30 mai 2026
- La Transju’Trail Les Rousses 6 juin 2026
- Dans les yeux d’Una Les Rousses 7 juin 2026
- Ouverture Commando Games Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses 13 juin 2026
- Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses 18 juin 2026