Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Librairie Vents de Terre Les Rousses

Les Rousses

Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace l’autrice jeunesse Corinne Boutry.

Animée par sa passion du livre, elle écrit des histoires poétiques ou plus rock’n roll, selon son inspiration et explore avec délectation l’univers de la littérature jeunesse

Pour plus d’informations www.ricochet-jeunes.org/auteurs/corinne-boutry .

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry

L’événement Dédicace de l’autrice jeunesse Corinne Boutry Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses