Dans les yeux d’Una Les Rousses
Dans les yeux d’Una Les Rousses dimanche 7 juin 2026.
Les Rousses
Dans les yeux d’Una
Flora Terra medecina jura Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
CONTE ET MUSIQUE est un temps poétique pour aborder des sujets de nos contrées jurassiennes. Cette fois, nous parlerons du lynx boréal qui vit dans nos belles forets.
Le texte, écrit par Maka, sera mis en musique par Séverine, tout en assistant pendant la lecture du conte, à la réalisation d’un pastel par Florence LEGUENNEC, pastelliste.
Le tableau sera ensuite mis aux enchères au profit de l’association. .
Flora Terra medecina jura Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 kzerbib39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans les yeux d’Una
L’événement Dans les yeux d’Una Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Conférence LYNX Salle Gérard Loye Les Rousses 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Les Rousses, Les Rousses 1 mai 2026
- Tour du Fort des Rousses 2V Les Rousses Jura 1 mai 2026
- Espace Liberté Fort des Rousses Les Rousses Jura 1 mai 2026
- École de Ski Internationale Les Rousses Jura 1 mai 2026