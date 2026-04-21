Les Rousses

Dans les yeux d’Una

Flora Terra medecina jura Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

CONTE ET MUSIQUE est un temps poétique pour aborder des sujets de nos contrées jurassiennes. Cette fois, nous parlerons du lynx boréal qui vit dans nos belles forets.

Le texte, écrit par Maka, sera mis en musique par Séverine, tout en assistant pendant la lecture du conte, à la réalisation d’un pastel par Florence LEGUENNEC, pastelliste.

Le tableau sera ensuite mis aux enchères au profit de l’association. .

Flora Terra medecina jura Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 kzerbib39@gmail.com

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English : Dans les yeux d’Una

L’événement Dans les yeux d’Una Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses