Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses

Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Librairie Vents de Terre

Adresse : 16 Rue Traversière

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Rencontre avec Nicolas Leclerc autour de son dernier roman AURORE publié en 2025 aux Editions du Seuil ! Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc a grandi dans les montagnes du Jura, un territoire qui lui inspire aujourd’hui ses romans !   .

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC

L’événement Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Les Rousses (Jura)