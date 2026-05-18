Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses
Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses jeudi 18 juin 2026.
Les Rousses
Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC
Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Rencontre avec Nicolas Leclerc autour de son dernier roman AURORE publié en 2025 aux Editions du Seuil ! Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc a grandi dans les montagnes du Jura, un territoire qui lui inspire aujourd’hui ses romans ! .
Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC
L’événement Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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