Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Librairie Vents de Terre Les Rousses

Les Rousses

Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Rencontre avec Nicolas Leclerc autour de son dernier roman AURORE publié en 2025 aux Editions du Seuil ! Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc a grandi dans les montagnes du Jura, un territoire qui lui inspire aujourd’hui ses romans ! .

Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC

L’événement Rencontre littéraire avec Nicolas LECLERC Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses