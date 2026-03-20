Les Ren’comtoises

Station des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Les Ren’comtoises reviennent pour la quatrième édition.

Au programme de tous les mercredis estivaux un marché artisanal et un concert en soirée.

Dates et lieux de la manifestation

08/07 Prémanon

15/07 Bois d’Amont

22/07 Lamoura

29/07 Les Rousses

05/08 Prémanon

12/08 Bois d’Amont

19/08 Lamoura

26/08 Les Rousses

Programme

16h00 Ouverture du marché artisanal.

Animations tout au long de l’après-midi.

19h45 Concert.

22h00 Fin de la manifestation.

Groupes prévus cet été Two Hot Chilli Peppers Almanak Reggae Surprise Follow the Cheerleaders Memory Duo High Legal Brothers ft guests Julie Marsaud Duo suivi d’une surprise Nico Sarro Duo Cover. .

Station des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté animations@sogestar.com

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English :

L’événement Les Ren’comtoises Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses