Les Ren’comtoises Les Rousses
Les Ren’comtoises Les Rousses mercredi 8 juillet 2026.
Les Ren’comtoises
Station des Rousses Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
Les Ren’comtoises reviennent pour la quatrième édition.
Au programme de tous les mercredis estivaux un marché artisanal et un concert en soirée.
Dates et lieux de la manifestation
08/07 Prémanon
15/07 Bois d’Amont
22/07 Lamoura
29/07 Les Rousses
05/08 Prémanon
12/08 Bois d’Amont
19/08 Lamoura
26/08 Les Rousses
Programme
16h00 Ouverture du marché artisanal.
Animations tout au long de l’après-midi.
19h45 Concert.
22h00 Fin de la manifestation.
Groupes prévus cet été Two Hot Chilli Peppers Almanak Reggae Surprise Follow the Cheerleaders Memory Duo High Legal Brothers ft guests Julie Marsaud Duo suivi d’une surprise Nico Sarro Duo Cover. .
Station des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté animations@sogestar.com
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English :
L’événement Les Ren’comtoises Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses