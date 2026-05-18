Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses

Les Rousses

Exposition Flo Colore

Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

A l’orée du bois . Peintures poétiques et graphiques, sur bois, sur le thème de la faune et de la flore du Jura. Flo Colore, artiste de Prémanon. .

Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 06 74 72 flocolore@gmail.com

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English : Exposition Flo Colore

L’événement Exposition Flo Colore Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses