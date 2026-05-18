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Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses

Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses

Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue de la Redoute

Adresse : Espace Jeanne Fournier

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Exposition Flo Colore

Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :
2026-06-26

A l’orée du bois . Peintures poétiques et graphiques, sur bois, sur le thème de la faune et de la flore du Jura. Flo Colore, artiste de Prémanon.   .

Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 06 74 72  flocolore@gmail.com

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English : Exposition Flo Colore

L’événement Exposition Flo Colore Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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