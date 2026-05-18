Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses
Exposition Flo Colore Rue de la Redoute Les Rousses vendredi 26 juin 2026.
Les Rousses
Exposition Flo Colore
Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
A l’orée du bois . Peintures poétiques et graphiques, sur bois, sur le thème de la faune et de la flore du Jura. Flo Colore, artiste de Prémanon. .
Rue de la Redoute Espace Jeanne Fournier Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 06 74 72 flocolore@gmail.com
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English : Exposition Flo Colore
L’événement Exposition Flo Colore Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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