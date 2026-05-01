Amour de Jeunesse Salle de l’Omnibus Les Rousses

Les Rousses

Amour de Jeunesse

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La compagnie à l’heure du jeu présente Amour de jeunesse d’après Les Mississipiens de George Sand.

Une mise en scène de Florestan Verhaegen avec Pauline Picard, Guillaume Col, Théo Thiery, Romain Dzian, Cécile Claeys et Jade Sevestre en alternance avec Clara Denis.

Spectacle organisé par l’Association Culturelle Rousselande.

Sur réservation. .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Amour de Jeunesse

L’événement Amour de Jeunesse Les Rousses a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses