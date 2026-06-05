Atelier Déclics ! Les petites mains musicales Médiathèque Montbéliard
Atelier Déclics ! Les petites mains musicales Médiathèque Montbéliard samedi 20 juin 2026.
Montbéliard
Atelier Déclics ! Les petites mains musicales
Médiathèque 6 Avenue des Alliés Montbéliard Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la fête de la musique , un atelier parent-enfant (3 à 6 ans), met en valeur les sons et musiques du quotidien. Après un jeu collectif d’écoute et une lecture de l’album Le petit chasseur de bruits , le groupe découvrira un orchestre numérique artisanal. L’atelier se terminera par une petite animation ludique. .
Médiathèque 6 Avenue des Alliés Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 24
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English :
L’événement Atelier Déclics ! Les petites mains musicales Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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