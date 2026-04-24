Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard
Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard dimanche 7 juin 2026.
Montbéliard
Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Instant baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Un rendez-vous mêlant visite commentée et concert, en partenariat avec le département de musique ancienne du Conservatoire du Pays de Montbéliard et le service Animation du Patrimoine.
À 10h Visite Sous l’angle… de la géométrie !
Partez à la découverte des formes géométriques présentes dans les collections du musée mobilier, décors, objets et instruments révèlent un univers où lignes et figures structurent et jouent avec le regard.
À 11h Concert Une architecture pour l’oreille
Les élèves des classes de clavecin et de flûtes proposent un programme musical autour de la géométrie dans la musique, entre rythmes, structures et émotions.
Réservation au 03 81 99 22 57 .
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- FCSM Football Bourg-en-Bresse Péronnas Montbéliard 24 avril 2026
- Concert Toxique ! Auditorium du Conservatoire Montbéliard 25 avril 2026
- Sortie 123Nature les arbres remarquables, balade à vélo La capitainerie du port Montbéliard 25 avril 2026
- Animations du Patrimoine Les arbres remarquables Balade printanière à vélo Montbéliard 25 avril 2026
- Concert Jazz au Temple Saint Martin de Éric Luter Big Five Temple Saint-Martin Montbéliard 26 avril 2026