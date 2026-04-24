Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard

Montbéliard

Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Instant baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel

Un rendez-vous mêlant visite commentée et concert, en partenariat avec le département de musique ancienne du Conservatoire du Pays de Montbéliard et le service Animation du Patrimoine.

À 10h Visite Sous l’angle… de la géométrie !

Partez à la découverte des formes géométriques présentes dans les collections du musée mobilier, décors, objets et instruments révèlent un univers où lignes et figures structurent et jouent avec le regard.

À 11h Concert Une architecture pour l’oreille

Les élèves des classes de clavecin et de flûtes proposent un programme musical autour de la géométrie dans la musique, entre rythmes, structures et émotions.

Réservation au 03 81 99 22 57 .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

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English :

L’événement Instant Baroque au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD